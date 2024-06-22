Россию ждет всплеск преступности

Россию после окончания войны в Украине ждет резкий скачок преступности, который может стоить стране до 0,6% валового внутреннего продукта (ВВП), или около 1 трлн рублей, заявил Bloomberg экономист Александр Исаков.

«Послевоенные расходы на преступность могут составить всего 0,2% ее ВВП, если конфликт будет урегулирован в 2024 году, и до 0,6% ВВП, если он продолжится еще пять лет и около 3 млн россиян будут участвовать в боевых действиях. Полная стоимость послевоенного роста преступности, вероятно, окажется значительно выше», — сказал Исаков.

По данным Верховного суда РФ, количество преступлений, совершенных военнослужащими, которые не участвовали в войне в Украине, в 2023 году выросло более чем на 20%. Несмотря на то что многие, вернувшиеся с фронта, не совершают правонарушений, произошел скачок насильственных преступлений, краж, также нарушений закона, связанных с наркотиками.

Число незначительных правонарушений сократилось, в то время как количество убийств, насильственных действий сексуального характера, особенно в отношении детей, не уменьшилось. Согласно подсчетам, основанных на данных Верховного суда, число развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних выросло на 62% по сравнению с довоенным периодом.

Общее число преступлений, которые совершают военные, выросло в четыре раза по сравнению с 2021 году. Согласно данным ВС РФ, в российских регионах с высоким подписным бонусом за контракт снизилось число преступлений, так как большинство мужчин подписали соглашение с Минобороны. В минувшем году суды в РФ рассмотрели на 62 тыс. дел меньше, а число сократилось на 2%, отмечает агентство.

«Экономические преступления, такие как кражи и грабежи, которые связаны с бедностью, сократились, потому что война влила деньги в самые бедные регионы и самые бедные слои населения», — отмечает социолог и исследователь преступности Екатерина Ходжаева.