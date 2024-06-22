Израиль может ухудшить дипотношения с Арменией
Израиль не был удивлен решением правительства Армении признать палестинское государство, пишет израильское издание Ynet.
Более того, некоторые утверждали, что странно, что Армения до сих пор не признала палестинское государство, как и другие страны бывшего Советского Союза.
По информации израильского СМИ, Совбез страны выступил с предложением рассмотреть возможность снижения уровня отношений для всех стран, признавших палестинское государство.
Кроме того, ведомство рекомендовало закрыть или ограничить дипломатические представительства этих стран в Израиле. В итоге было принято решение продолжить дискуссии на эту тему.
Ранее МИД Армении выступил с заявлением, в котором объявил об официальном признании Палестины государством.
При этом Израиль заявил, что признание Арменией палестинского государства «является призом для террористов и убийц из ХАМАС и других палестинских группировок» и будет иметь серьезные долгосрочные последствия для отношений Израиля и Армении.