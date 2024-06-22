Израиль может ухудшить дипотношения с Арменией

Более того, некоторые утверждали, что странно, что Армения до сих пор не признала палестинское государство, как и другие страны бывшего Советского Союза.

По информации израильского СМИ, Совбез страны выступил с предложением рассмотреть возможность снижения уровня отношений для всех стран, признавших палестинское государство.

Кроме того, ведомство рекомендовало закрыть или ограничить дипломатические представительства этих стран в Израиле. В итоге было принято решение продолжить дискуссии на эту тему.

Ранее МИД Армении выступил с заявлением, в котором объявил об официальном признании Палестины государством.

При этом Израиль заявил, что признание Арменией палестинского государства «является призом для террористов и убийц из ХАМАС и других палестинских группировок» и будет иметь серьезные долгосрочные последствия для отношений Израиля и Армении.