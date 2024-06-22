Трамп вновь пообещал закончить войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в случае победы на выборах главы государства добьется мирного урегулирования войны в Украине еще до инаугурации.

«Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того как мы выиграем президентские выборы, я прекращу эту ужасную войну между Россией и Украиной», - сказал экс-глава Белого дома на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Он также пообещал, что «предотвратит Третью мировую войну».