Нетаньяху обратился к США

Израиль обратился к США с просьбой ускорить поставки боеприпасов, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«В течение многих недель мы обращались к нашим американским друзьям с просьбой ускорить поставки. Мы делали это снова и снова. Но базовая ситуация не менялась», - уточнил Нетаньяху.

Он заявил, что надеется и верит в разрешение этого вопроса в ближайшем будущем. По словам израильского премьер-министра, США поставляли некоторые позиции время от времени, но ограничили поставки боеприпасов, поэтому он решил высказаться публично.