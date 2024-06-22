Эрдоган анонсирует: Грядут большие перемены

Основная тема повестки дня, как сообщается, – необходимость изменений, выявившаяся после муниципальных выборов 31 марта. Согласно информации, в 5 провинциях, из которых 2 - крупные города, будут заменены руководители партии. Также будут проведены обсуждения по поводу глав отдельных районов страны.

Напомним, Эрдоган после неудачи своей партии на последних муниципальных выборах подал сигнал о предстоящих изменениях в возглавляемой им партии: «Мы сделаем все необходимое, чтобы максимально точно и объективно проанализировать те послания, которые дала нам нация на выборах. Пришло время для изменений и обновления. Когда придет время, изменения произойдут без обид и недовольства».