Пашинян заявил о провале Галстаняна

Премьер-министр Никол Пашинян считает, что протестное движение "Тавуш во имя Родины", возглавляемое архиепископом Багратом Галстаняном, провалилось. Об этом он заявил на 4-ом политическом форуме правящей партии "Гражданский договор" в Анкаване.

Он убежден, что движение потерпело неудачу, поскольку армянское общество понимает и принимает идею "реальной Армении", которую выдвинула власть 1-2 года назад. Вместе с тем премьер убежден, что эта идея принадлежит армянскому обществу, а не ему или его партии.

"Наконец в Армении появилась политическая сила, которая берет идеи из народа и формирует их как политическую идеологию. Народ не объект, а субъект этой идеологии. Правящее большинство является спикером общества", - заявил Пашинян.

Он уверен, что впервые за тысячелетнюю историю идеология народа может стать государственной. Что касается вопроса о том, что такое "реальная Армения", то, по словам Пашиняна, это та Армения, где народ хочет не страдать и бороться, а просто жить.

"Обычно изолированные элиты пытались внедрить в народ идеологии, созданные ими самими или другими, которые они переняли, часто навязывали их административными рычагами, иногда с применением силы", - отметил он.