Президент Сербии предрек темные времена

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ожидает «осложнения ситуации в сфере безопасности в Европе до конца 2024 года» и призвал сербских правоохранителей быть к этому готовыми.

«Будьте готовыми к более тяжелому периоду, не потому что Сербия в тяжелом или плохом состоянии, а наоборот, - отметил Вучич, выступая на церемонии в день Министерства внутренних дел Сербии. - Я знаю, что будет происходить в мире. Я знаю, что ситуация и у нас будет намного более сложной, поэтому важно сохранить и обеспечить все резервы, которые есть, и подготовиться к этому периоду.

Как бы тяжело не было в Европе и мире, каждая пядь сербской земли должна находиться в безопасности, наши дети должны безопасно ходить в школу и возвращаться домой».

«Мы живем в мире, в котором нет ни безопасности, ни стабильности, и невозможно с легкостью рассматривать все то, что будет происходить уже до конца текущего года, а тем более планировать на будущее. Поэтому мы должны думать о своей стране и быть хорошо подготовлены к любому возможному сценарию. Мы должны хорошо понимать, что происходит в мире, в Европе, и где во всем этом находится наша Сербия», - заключил сербский лидер.