Президент Словении посетит Киев

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар посетит 27 июня Киев, где подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, сообщает Радио и телевидение Словении.

"С помощью этого соглашения мы обязуемся продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется", - сказала Пирц-Мусар.

По информации газеты Delo, соглашение о безопасности, подготовленное министерствами обороны и иностранных дел, не является обязывающим международным договором, а всего лишь представляет собой выражение политической воли о долгосрочной поддержке Украины. В настоящее время девять членов НАТО подписали подобные соглашения с Киевом.