Эрдоган будет формировать политику вместе с оппозицией

Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек в ближайшее время встретится с заместителем председателя оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Ялчином Каратепе, ответственным за казначейство и финансы, пишут турецкие СМИ.

В делегацию CHP войдут еще два экономиста, представляющие партию: генеральный секретарь Селин Сайек Беке и заместитель председателя Волкан Демир. Делегация подготовила отчет с рекомендациями по пакету налоговых реформ, над которым в настоящее время работает правительство.

Руководитель делегации CHP Ялчин Каратепе потребует повышения минимальной заработной платы по крайней мере с учетом уровня инфляции на июль. Также будет обсуждаться предложение об увеличении пенсий.

На встрече представители CHP также поднимут вопросы о поддержке сельского хозяйства, Фонде благосостояния и т.д.

Решение Шимшека встретиться с делегацией CHP было принято на встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя CHP Озгюра Озеля.

Ранее делегация CHP уже встречалась с министром внутренних дел Али Ерликая, главой МИД Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером, а также министром окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мехметом Озхасеки.