Россия бомбит мирных жителей управляемыми авиабомбами видео
Днем 23 июня российские войска атаковали жилые кварталы украинского Харькова корректируемыми авиабомбами (КАБ).
«Один погибший и пятеро пострадавших в результате попадания КАБа в частный жилой дом. Еще трое пострадавших в другом районе города – там удар по детскому учебному заведению», - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Российские оккупанты бомбят Харьков управляемыми авиабомбами pic.twitter.com/OgvJsmCkRE— Newsfeed (@Newsfeed883920) June 23, 2024
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