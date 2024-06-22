Россия бомбит мирных жителей управляемыми авиабомбами видео

Днем 23 июня российские войска атаковали жилые кварталы украинского Харькова корректируемыми авиабомбами (КАБ).

«Один погибший и пятеро пострадавших в результате попадания КАБа в частный жилой дом. Еще трое пострадавших в другом районе города – там удар по детскому учебному заведению», - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.