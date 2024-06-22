В Баку рухнул лифт: есть пострадавшие ОБНОВЛЕНО 20:03
Сегодня около 16:06 в скорую помощь поступило сообщение о падении лифта в одном из многоэтажных зданий на улице А.Нейматулла в Наримановском районе столицы, сообщили в TƏBİB.
На место происшествия немедленно выехала бригада скорой помощи. Сообщается, что пострадали 6 человек, все женщины, они госпитализированы.
*** 18:42
В новом многоэтажном жилом здании на улице Ага Нейматулла в Наримановском районе столицы сорвался лифт с пассажирами.
Точное число пострадавших пока неизвестно.