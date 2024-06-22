Ага Гасымлы, собкор 19:10

Как заявил в видеообращении по случаю Всемирного дня беженцев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в 2024 году в мире отмечается рекордный рост беженцев - 43,4 миллиона человек. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. «Конфликты, климатический хаос и потрясения от Судана до Украины, от Среднего Востока до Мьянмы, Демократической Республики Конго и других стран вынуждают миллионы людей покидать свои дома, порождая глубокие человеческие страдания, - сказал Гутерриш. - По последним данным, в общей сложности свыше 120 миллионов человек по всему миру, включая 43,4 миллиона беженцев, являются вынужденными переселенцами».

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), каждую минуту из-за войн, преследований или страха за свою жизнь родные места покидают 24 человека. Как отметил в беседе с корреспондентом haqqin.az Азер Аллахверанов, председатель Евразийской платформы миграционных инициатив и руководитель платформы миграционного сотрудничества, вопрос беженцев продолжает оставаться актуальным и для Азербайджана. Дело в том, что с 1988 по 1989 год в республику из Армении из-за притеснений и угроз бежали около трехсот тысяч этнических азербайджанцев. Практически тогда же, в конце 80-х годов прошлого века, Азербайджан принял 50 тысяч турок-месхетинцев, бежавших из-за этнических конфликтов, вспыхнувших в Ферганской долине Узбекистана. Проживавшие там турки-месхетинцы бежали также в разные регионы России и Грузии. По данным общества турок-месхетинцев «Вэтэн», в настоящий момент в результате естественного прироста населения общее число проживающих в Азербайджане турок-месхетинцев составляет около 80 тысяч человек.

«Таким образом, - подытожил Аллахверанов, - категория лиц, подпадающих под действие Международной конвенции 1951 года о беженцах, насчитывает сегодня в Азербайджане 380 тысяч человек. Эти люди прошли процесс интеграции в азербайджанское общество, натурализацию и пр. Кроме того, с середины 90-х годов прошлого века в Азербайджан в поисках убежища стали прибывать этнические чеченцы, граждане Ирана, Афганистана и других стран. У этой категории лиц несколько иной статус, близкий к статусу беженцев, но предполагающий меньше преимуществ. Предоставление убежища, в основном, предполагает, что та или иная страна принимает у себя людей, бежавших по причинам преследований, гонений и разного рода угроз, предоставляя им возможность безопасно жить на своей территории. В разные годы число таких людей, искавших убежище в нашей стране, сильно отличалось. Скажем, после начала Второй чеченской войны в нашу страну бежали до 15 тысяч чеченцев. Впоследствии большинство из них вернулось на родину, кто-то переехал в Евросоюз, а часть по-прежнему живет в Азербайджане. Другая большая группа просителей убежища — это граждане Афганистана…» По словам Аллахверанова, в данное время убежища в Азербайджане ищут 1600 человек. Из них около 1100 афганцев, триста чеченцев, а также граждане, сбежавшие из Ирана, Пакистана и других азиатских стран. «Все они зарегистрированы миграционной службой Азербайджанской Республики и получили право на временное пребывание в стране, - отметил руководитель платформы миграционного сотрудничества. - Кстати, 70 иностранцев из ИРИ, Афганистана, Нигерии, Сирии, Ливии и других стран, обратившихся за убежищем, уже получили от азербайджанского правительства официальный статус беженцев. Процедура получения убежища выглядит примерно так: оказываясь на территории нашей страны, иностранец обращается в миграционную службу с просьбой о предоставлении убежища из-за угроз его жизни на родине и пр. По желанию просителя его могут разместить в одном из трех центров временного содержания незаконных мигрантов, функционирующих в Баку, Евлахе и Нахчыване. В течение отведенных законодательством двух месяцев проводится расследование и при наличии веских оснований проситель получает статус беженца и, соответственно, возможность полной интеграции в азербайджанское общество. Хочу отметить, что статус беженца может предоставить как правительство Азербайджана, так и верховный комиссариат ООН».