Каждую минуту 24 беженца актуальный комментарий

Ага Гасымлы, собкор

Как заявил в видеообращении по случаю Всемирного дня беженцев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в 2024 году в мире отмечается рекордный рост беженцев - 43,4 миллиона человек. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. 

«Конфликты, климатический хаос и потрясения от Судана до Украины, от Среднего Востока до Мьянмы, Демократической Республики Конго и других стран вынуждают миллионы людей покидать свои дома, порождая глубокие человеческие страдания, - сказал Гутерриш. - По последним данным, в общей сложности свыше 120 миллионов человек по всему миру, включая 43,4 миллиона беженцев, являются вынужденными переселенцами».

Гутерриш приводит страшные цифры

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), каждую минуту из-за войн, преследований или страха за свою жизнь родные места покидают 24 человека.

Как отметил в беседе с корреспондентом haqqin.az Азер Аллахверанов, председатель Евразийской платформы миграционных инициатив и руководитель платформы миграционного сотрудничества, вопрос беженцев продолжает оставаться актуальным и для Азербайджана. Дело в том, что с 1988 по 1989 год в республику из Армении из-за притеснений и угроз бежали около трехсот тысяч этнических азербайджанцев.

Практически тогда же, в конце 80-х годов прошлого века, Азербайджан принял 50 тысяч турок-месхетинцев, бежавших из-за этнических конфликтов, вспыхнувших в Ферганской долине Узбекистана. Проживавшие там турки-месхетинцы бежали также в разные регионы России и Грузии. По данным общества турок-месхетинцев «Вэтэн», в настоящий момент в результате естественного прироста населения общее число проживающих в Азербайджане турок-месхетинцев составляет около 80 тысяч человек.

В Азербайджане все еще 300 тысяч беженцев из Армении

«Таким образом, - подытожил Аллахверанов, - категория лиц, подпадающих под действие Международной конвенции 1951 года о беженцах, насчитывает сегодня в Азербайджане 380 тысяч человек. Эти люди прошли процесс интеграции в азербайджанское общество, натурализацию и пр. Кроме того, с середины 90-х годов прошлого века в Азербайджан в поисках убежища стали прибывать этнические чеченцы, граждане Ирана, Афганистана и других стран. У этой категории лиц несколько иной статус, близкий к статусу беженцев, но предполагающий меньше преимуществ. Предоставление убежища, в основном, предполагает, что та или иная страна принимает у себя людей, бежавших по причинам преследований, гонений и разного рода угроз, предоставляя им возможность безопасно жить на своей территории. В разные годы число таких людей, искавших убежище в нашей стране, сильно отличалось. Скажем, после начала Второй чеченской войны в нашу страну бежали до 15 тысяч чеченцев. Впоследствии большинство из них вернулось на родину, кто-то переехал в Евросоюз, а часть по-прежнему живет в Азербайджане. Другая большая группа просителей убежища — это граждане Афганистана…»

По словам Аллахверанова, в данное время убежища в Азербайджане ищут 1600 человек. Из них около 1100 афганцев, триста чеченцев, а также граждане, сбежавшие из Ирана, Пакистана и других азиатских стран.

«Все они зарегистрированы миграционной службой Азербайджанской Республики и получили право на временное пребывание в стране, - отметил руководитель платформы миграционного сотрудничества. - Кстати, 70 иностранцев из ИРИ, Афганистана, Нигерии, Сирии, Ливии и других стран, обратившихся за убежищем, уже получили от азербайджанского правительства официальный статус беженцев. Процедура получения убежища выглядит примерно так: оказываясь на территории нашей страны, иностранец обращается в миграционную службу с просьбой о предоставлении убежища из-за угроз его жизни на родине и пр. По желанию просителя его могут разместить в одном из трех центров временного содержания незаконных мигрантов, функционирующих в Баку, Евлахе и Нахчыване. В течение отведенных законодательством двух месяцев проводится расследование и при наличии веских оснований проситель получает статус беженца и, соответственно, возможность полной интеграции в азербайджанское общество. Хочу отметить, что статус беженца может предоставить как правительство Азербайджана, так и верховный комиссариат ООН».

В Азербайджане и 10 тысяч беженцев из Украины

По словам эксперта, после того как из-за пандемии коронавируса были закрыты государственные границы Азербайджана, число просителей убежища в нашей стране осталось неизменным, поскольку практически все они прибывали в страну, пересекая сухопутные границы. Исключение составляют порядка десяти тысяч украинских беженцев, которые после марта 2022 года прибыли в Азербайджан пассажирскими авиарейсами. Поскольку между Киевом и Баку нет визового режима, граждане Украины могут находиться на территории Азербайджана до 90 дней. После чего у них есть возможность выехать из страны и вернуться еще на три месяца. Ну а дальше при наличии объективных причин они могут получить временный вид на жительство. В данное время в Азербайджане проживает немногим более пяти тысяч украинских граждан, поскольку часть первоначально прибывших либо вернулась на родину, либо осела в Турции и странах Евросоюза.

Как рассказал Азер Аллахверанов, 300 тысяч беженцев из Армении, даже несмотря на натурализацию, по-прежнему сохранили статус беженцев.

«В будущем, - уточнил эксперт, - если Армения предоставит им гарантии безопасности - такие же, какие Азербайджан предоставил армянским жителям Карабаха, изъявившим желание реинтегрироваться, азербайджанские беженцы смогут вернуться к родным очагам на территории Республики Армения».