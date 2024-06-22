США тайно передали Украине экспериментальную технику

Американская корпорация AM General без всяких анонсов поставила в Украину свою новую разработку, 105-мм САУ 2-CT Hawkeye, которая пока только находится на тестах в армии США.

Директор программы AM General Майк Эванс рассказал, что тестовый образец САУ был направлен в Украину еще в апреле 2024 года.

Отмечается, что мобильная гаубица Hawkeye известна своей высокой мобильностью и универсальностью. Дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет 11,6 километра, а реактивными снарядами - до 19,5 километра.

Максимальная скорострельность составляет восемь выстрелов в минуту в течение трех минут, а постоянная скорострельность - три выстрела в минуту. Гаубица может использовать весь спектр боеприпасов калибра 105 мм, которые есть на вооружении армии США.