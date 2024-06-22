В Дагестане обстреляли церковь и синагогу: есть жертвы ВИДЕО
Сегодня около шести часов вечера по местному времени в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Сообщается, что синагога охвачена огнем.
Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, – белый Volkswagen Polo - объявлен в ориентировку. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется.
June 23, 2024
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