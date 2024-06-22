Сегодня около шести часов вечера по местному времени в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Сообщается, что синагога охвачена огнем.

Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, – белый Volkswagen Polo - объявлен в ориентировку. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется.