Дагестан стреляет и отстреливается комментарий по горячим следам
В Дербенте неизвестные в черном устроили перестрелку с полицией и подожгли синагогу. Погиб служитель храма и полицейские. Были сообщения также об обстреле православной церкви, найден священник с перерезанным горлом. В это же время в Махачкале был обстрелян пост ДПС, там также есть погибшие. Дагестан не так велик, чтобы не заподозрить связь между этими событиями.
Когда 29 октября прошлого года толпа погромщиков ворвалась на территорию международного аэропорта Махачкалы, чтобы выяснить отношение с пассажирами самолета, прилетевшего из Тель-Авива, такое откровенное и массовое проявление антисемитизма многих шокировало.
На Северном Кавказе распространились слухи, что туда привезут и расселят израильтян, эвакуировавшихся из страны после нападения ХАМАС и начала боев в Секторе Газа. Накануне протесты прошли в Нальчике, тут подожгли здание еврейского культурного центра, в Хасавюрте забросали камнями гостиницу якобы с размещенными там евреями, в Черкесске толпа требовала выселить евреев из республики.
Но желание крушить и физически разбираться с евреями самым пугающим образом проявилось на следующий день, вернее, вечер в Махачкале. Весь мир облетели кадры, как погромщики заглядывают в турбореактивный двигатель самолета, будто ожидая увидеть там спрятавшегося от расправы еврея. Автобус с пассажирами закидали камнями, а затем устроили проверку паспортов. Не найдя евреев, бунтовщики разгромили здание аэропорта, причинив ему многомиллионный ущерб.
Власть, оказавшаяся бессильной предотвратить беспорядки, потом нашла виновных и возбудила уголовные дела, но по статьям о массовых беспорядках, мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Про статью 282 УК РФ об ответственности за разжигание межнациональной розни забыли, пытаясь свалить поведение тысячной толпы на происки «иностранных спецслужб». При показной жестокости к любым политическим протестам махачкалинский бунт постарались не задавить, а, скорей успокоить.
В результате 104 погромщиков отсидели административный арест до 10 суток, 94 были оштрафованы на сумму от трех до десяти тысяч рублей, 42 приговорены к обязательным общественным работам. Лишь пятеро остались под стражей по обвинению в массовых беспорядках. Суд на всякий случай перенесен из Махачкалы в Армавир, суд ожидается 3 июля. Все делается так, чтобы, не дай Аллах, ничего не вышло из-под контроля.
Кого-то действительно успокоили, но проблема в целом осталась: Северный Кавказ является местом большого социального недовольства, которое проявляется как в истовых религиозных поисках, нередко приводящих к выбору радикального пути, так и к поиску виновных, а они всегда под рукой в виде верующих других конфессий.
И если побоище в «Крокус Сити Холле» устроили заезжие таджики, то тут свалить не на кого. Впрочем… На провластных телеграм-каналах уже появились сообщения, что это дело рук… британской спецслужбы МИ-6.
На момент выхода текста стрельба в Дербенте и Махачкале продолжалась. Сообщается, что среди убитых террористов сын главы одного из муниципальных образований Дагестана.