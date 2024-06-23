Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:32

В Дербенте неизвестные в черном устроили перестрелку с полицией и подожгли синагогу. Погиб служитель храма и полицейские. Были сообщения также об обстреле православной церкви, найден священник с перерезанным горлом. В это же время в Махачкале был обстрелян пост ДПС, там также есть погибшие. Дагестан не так велик, чтобы не заподозрить связь между этими событиями. Когда 29 октября прошлого года толпа погромщиков ворвалась на территорию международного аэропорта Махачкалы, чтобы выяснить отношение с пассажирами самолета, прилетевшего из Тель-Авива, такое откровенное и массовое проявление антисемитизма многих шокировало.

На Северном Кавказе распространились слухи, что туда привезут и расселят израильтян, эвакуировавшихся из страны после нападения ХАМАС и начала боев в Секторе Газа. Накануне протесты прошли в Нальчике, тут подожгли здание еврейского культурного центра, в Хасавюрте забросали камнями гостиницу якобы с размещенными там евреями, в Черкесске толпа требовала выселить евреев из республики. Но желание крушить и физически разбираться с евреями самым пугающим образом проявилось на следующий день, вернее, вечер в Махачкале. Весь мир облетели кадры, как погромщики заглядывают в турбореактивный двигатель самолета, будто ожидая увидеть там спрятавшегося от расправы еврея. Автобус с пассажирами закидали камнями, а затем устроили проверку паспортов. Не найдя евреев, бунтовщики разгромили здание аэропорта, причинив ему многомиллионный ущерб. Власть, оказавшаяся бессильной предотвратить беспорядки, потом нашла виновных и возбудила уголовные дела, но по статьям о массовых беспорядках, мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Про статью 282 УК РФ об ответственности за разжигание межнациональной розни забыли, пытаясь свалить поведение тысячной толпы на происки «иностранных спецслужб». При показной жестокости к любым политическим протестам махачкалинский бунт постарались не задавить, а, скорей успокоить.