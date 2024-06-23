Убитый террористами в Дагестане священник работал в Баку
Убитый сегодня террористами настоятель Дербентского храма протоиерей Николай Котельников на протяжении нескольких лет был духовником Бакинской епархии.
"В Баку этого батюшку хорошо знали и любили. Мои глубочайшие соболезнования религиозным общинам и всему многонациональному народу Дагестана", - сообщил клирик Патриаршего экзархата Западной Европы архимандрит Алексий в соцсетях.
Архимандрит Алексий ранее занимал должность секретаря Бакинской и Азербайджанской епархии.