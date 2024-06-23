В Кабардино-Балкарии насторожились...

Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии проводят профилактические мероприятия и усилили меры безопасности в республике на фоне нападений в Дагестане, сообщил глава региона Казбек Коков в воскресенье.

"Ситуация в нашей республике находится на постоянном контроле, правоохранительными органами принимаются необходимые профилактические мероприятия, усилены меры безопасности", - написал Коков в своем телеграм-канале.

"Прошу не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации", - добавил Коков.