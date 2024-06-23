Евро-2024: Германия – лидер, Швейцария – в плей-офф, Венгрия – в ожидании

На чемпионате Европы по футболу в Германии завершился групповой этап в группе «А». В 3-м туре встречались: Германия – Швейцария и Шотландия – Венгрия.

Германия, которая еще во 2-м туре обеспечила себе место в плей-офф, сыграла со Швейцарией вничью 1:1, сохранив за собой 1-е место в группе.

А в матче Шотландия – Венгрия, в котором обеим командам нужна была победа, единственный гол был забит на 10-й добавленной минуте. Венгрия победила со счетом 1:0.

Турнирное положение

1.Германия – 7 очков (3 матча)

2.Швейцария – 5 (3)

3.Венгрия – 3 (3)

4.Шотландия – 1 (3)

Германия сыграет в 1/8 финала со второй командой группы «С» (Англия, Дания, Словения, Сербия). Швейцария встретится со второй командой группы «B» (Италия, Албания или Хорватия). Венгрия сохраняет шансы выйти из группы с 3-го места.