Они обыскивают подсобные помещения. Территория до сих пор оцеплена. Людей, которые живут в районе церкви, пустили в свои дома. Режим КТО продолжает действовать в регионе.

Силовики с оружием продолжают работать на территории Успенского собора в Махачкале.

Глава Дагестана Сергей Меликов проводит заседание оперштаба в связи с терактами в республике, до этого посетил место происшествия, сообщила его пресс-служба.

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Кремль пока молчит об инциденте в Дагестане, официальной информации о личностях нападавших и их числе пока не сообщается.

Также нет никаких официальных комментариев о причастности сыновей и родственников главы Сергокалинского района Магомеда Омарова к инциденту.

Сейчас стало известно, что людей, проживающих в районе церкви в микрорайоне Первая Махачкала, пустили в свои дома, но проезд к месту перестрелки все еще закрыт.