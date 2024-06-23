Кадыров о нападении на Дагестан

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападения в Дагестане попыткой внести разлад между конфессиями.

«Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями», - написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров заявил, что у тех, кто совершил теракт в Дагестане, «нет ни веры, ни нации», это нелюди, «которых нужно уничтожать на месте». Власти Чечни «готовы оказать любую помощь в поимке боевиков», отметил он.