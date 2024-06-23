Где «Хезболла» прячет иранское оружие

По их словам, в аэропорту хранятся баллистические ракеты малой дальности, ракеты большого калибра, взрывчатка и другие вооружения.

По словам работника аэропорта, вооружение прибывает в «необычно больших коробках» прямыми рейсами из Ирана. Собеседники Telegraph отмечают, что поставки резко возросли после начала войны в секторе Газа.

Министр транспорта Ливана Али Хамие назвал обвинения «смехотворными» и пригласил журналистов и послов осмотреть аэропорт.

Израиль и Ливан обмениваются ударами с начала войны в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что вскоре Тель-Авив прекратит активные боевые действия в Рафахе и перебросит часть военных на север — к границе с Ливаном. В США предупредили, что это может привести к расширению конфликта, в частности, вовлечь в него Иран. В ООН призвали не допустить того, чтобы «Ливан стал еще одной Газой».