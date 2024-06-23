Смерть во время хаджа: названо число погибших в Мекке

Число паломников, погибших в Саудовской Аравии во время хаджа в Мекку, превысило 1,3 тыс. человек, в основном это незарегистрированные паломники, сообщил министр здравоохранения Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель.

«Число смертельных случаев во время хаджа составило 1 301. Среди погибших паломников 83% не имели соответствующей визы», — сказал министр.

Виза дает доступ к кондиционированным помещениям, предоставляемым саудовскими властями по маршруту хаджа. В большинстве случаев смерть наступала из-за обезвоживания и физического истощения на фоне экстремальной жары, отметил он. Температура в Мекке достигала плюс 47 градусов.

В 2024 году хадж совершили около 1,83 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы. Годом ранее во время хаджа погибли не менее 240 человек.