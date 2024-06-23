Израиль уничтожил военные объекты «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила обстрел объектов ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана в ночь на 24 июня. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале пресс-службы израильской армии.

Накануне Национальное агентство новостей (НАН) Ливана сообщало, что силы ЦАХАЛ обстреляли ливанский город Кафр-Кила артиллерийскими снарядами. Отмечалось, что в результате обстрела в городе, а также в горном районе до города Дермимаса была отключена электроэнергия.

«В течение всей ночи истребители ЦАХАЛ наносили удары по террористическим объектам «Хезболлы» на юге Ливана, включая военную структуру «Хезболлы» в районе Айтаруна, а также по объектам оперативной инфраструктуры «Хезболлы» и объектам террористической инфраструктуры в районах Кафр-Кила и Хиам на юге Ливана», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.