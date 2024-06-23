Это капитан полиции Мамедов Эльданиз, сержанты полиции Агаев Махир и Гейдаров Мирали.

Министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало имена погибших во время инцидента в поселке Шувелан.

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Вооруженный инцидент произошел в поселке Шувелан, в ходе которого погибли полицейские и гражданин. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению, находящийся в розыске неоднократно судимый Аллахвердиев Ровшан Огтай оглу (1986 г.р.) оказал вооруженное сопротивление во время задержания сотрудниками полиции.

Аллахвердиев, прикрывшись членами семьи, открыл стрельбу из охотничьего ружья Lancaster, убив трех сотрудников полиции и одно гражданское лицо.

В ходе предпринятых полицейскими мер Аллахвердиев был нейтрализован. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, говорится в совместном заявлении.