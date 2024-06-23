Нападение на жилой дом в Шабране: есть жертвы

В городе Шабране совершено нападение на жилой дом.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД Азербайджана, 24 июня во время нападения Ариф Гусейнов получил ранение, его супруга Гюльнара Гусейнова была убита ударами режущим предметом.

В ходе проведенных сотрудниками полиции мер задержан ранее судимый Эльчин Фарзалиев (1983 г.р.), подозреваемый в совершении преступления, принимаются меры по задержанию второго лица.