Ильхам Алиев соболезнует...

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко потрясен известием о гибели мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане. Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в письме.

Президент Ильхам Алиев направил также письмо с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову.

В нем говорится: «Уважаемый Сергей Алимович, с чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы. Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».