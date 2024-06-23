Чехия поставит ВСУ снаряды уже в июне

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заверила, что ВСУ получат первую партию снарядов в рамках чешской инициативы до конца июня, « как и было обещано » . По ее словам, перед отправкой на фронт боеприпасы осмотрят чешские эксперты, которые и отремонтируют их в случае необходимости, информирует CNN Prima News.

Чернохова отметила, что боеприпасы будут модифицированы компаниями еще до того, как Украина получит их. Она рассказала, что их дефицит наблюдается по всему миру, поэтому Прага работает с тем, что есть.

«Если мы хотим помочь Украине, мы должны быть благодарны за то, что есть. К счастью, у нас есть компании и ресурсы, — прокомментировала ситуацию министр. — Доноры — Чехия за это не платит — позаботятся о том, чтобы боеприпасы были приведены в пригодное для использования состояние».

Напомним, чешская инициатива предусматривает отправку Украине 800 тысяч снарядов, из которых 300 тысяч — советского образца. Но власти страны заявили, что этот проект на самом деле может обеспечить поставку в общей сложности 1,5 миллиона артиллерийских боеприпасов в течение года.