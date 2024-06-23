США умывают руки…

Иран, вероятно, окажет военную поддержку террористам "Хезболлы", если Израиль начнет полномасштабную войну с этой ливанской группировкой. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, пишет агентство Fox5.

По его словам, вмешательство Ирана может поставить под угрозу американские силы на Ближнем Востоке.

"Тегеран выступит на стороне террористов "Хезболлы", если почувствует, что последняя находится в серьезной опасности", - пояснил генерал.

Он заявил, что США не смогут предоставить Израилю такую же эффективную поддержку, как в апреле против иранской ракетно-дроновой атаки.

"Причина заключается в том, что террористическая организация "Хезболла" будет обстреливать Израиль тысячами ракет малой дальности, с которыми американским силам сложно справиться", - пояснил Браун.