Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что США должны выступить с призывом о прекращении огня в Украине. По его мнению, «президент США — единственный человек во Вселенной, кто мог бы сделать два решающих звонка в Киев и Москву», которые положили бы конец войне. А стать таковым президентом Соединенных Штатов может Дональд Трамп. Слова политика цитирует немецкий телеканал Welt.

Также Орбан заявил, что его не интересует, какие цели преследует Москва и Киев, он лишь желает скорейшего завершения войны.

Кроме того, политик сказал, что если бы канцлером Германии сейчас по-прежнему была Ангела Меркель, то конфликт не разросся до нынешних масштабов.

Напомним, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что его страна может выступить посредником между Россией и Европейским союзом в вопросе урегулирования в Украине.