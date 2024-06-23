В Новой Каледонии неспокойно

Напряженная ситуация сохраняется в Новой Каледонии, где в ночь на понедельник возобновились столкновения сепаратистов с силами порядка. Об этом сообщают СМИ Франции со ссылкой на верховный комиссариат.

Отмечается, что ряд государственных зданий, включая помещение муниципальной полиции и одну из мэрий, были подожжены минувшей ночью, многочисленные стычки произошли в столице Новой Каледонии Нумеа по мере нарастания беспорядков после полутора месяцев напряженности.

"Ночь была тревожной и отмечена волнениями по всей территории, включая острова Пен и Маре, что потребовало вмешательства многочисленных подкреплений. Были нападения на полицию, умышленные поджоги и баррикады", - говорится в опубликованном коммюнике верховного комиссариата.

Также сообщается, что многие школы закрылись в понедельник утром из-за вспышки насилия.