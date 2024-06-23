Как защитить кожу от солнца: рекомендации врача

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Врач-дерматовенеролог НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Ильгар Агамиров рассказывает о проблемах с кожей, которые могут возникнуть в весенне-летний сезон, о плюсах и минусах солнечных ванн, и о том, есть ли специальный метод защиты для предрасположенной к пигментации кожи. - Как известно, Азербайджан расположен в теплой климатической зоне, что означает высокую солнечную активность. Так, в нашей стране Солнце светит 300-320 дней в году. Это, в свою очередь, вызывает беспокойство у тех, кто чувствителен к солнечному свету, особенно у людей с очень светлой кожей. Самый эффективный способ – это не находиться на открытом воздухе в часы интенсивного солнечного света, то есть с 12:00 до 16:00, а также носить соответствующую одежду и пользоваться солнцезащитными зонтами. Находиться на пляже в эти часы суток очень опасно, поскольку Солнце находится в зените и лучи попадают на кожу почти под прямым углом. Поэтому находиться на пляже под открытым небом необходимо либо до 12:00, либо после 16:00. Кроме того, в период с 12:00 до 16:00 на коже могут возникнуть ожоги, а также произойти солнечный или тепловой удар. Для того чтобы защитить себя от солнца всем гражданам, особенно сверхчувствительным к солнечному свету людям, следует выбирать подходящее время и носить светлую одежду. Также рекомендуется использовать головной убор.

- Какие проблемы с кожей могут возникнуть в весенне-летний сезон? - При чрезмерном пребывании на солнце любой человек чувствует себя некомфортно. Интенсивные лучи, падающие непосредственно на кожу, на первой стадии могут вызвать легкое покраснение и зуд. Однако у более чувствительных людей покраснение может усилиться. В процесс также вовлекаются подкожные ткани. Могут возникнуть пятна, отек, синяки и зуд кожи. А это уже симптомы интоксикации, образовавшейся на коже из-за воздействия солнечных лучей. То есть в коже и подкожной клетчатке вследствие воздействия солнечных лучей образуются токсические вещества и трофические изменения. Иногда этот процесс происходит очень быстро, а порой за сутки. Затем, когда к процессу присоединяется вторичная инфекция, ситуация несколько усложняется. На пораженных участках появляются корки, участки с эрозией и волдыри. - Что следует сделать, чтобы этого не произошло? - Людям с чувствительной кожей необходимо пользоваться солнцезащитными кремами. Рекомендуется носить свободную, максимально закрывающую от солнца белую одежду из натуральных тканей. При необходимости следует использовать солнцезащитные зонты, иначе возникший дискомфорт может продлиться все лето. Хочу отметить, что поражения кожи проявляются в виде обычной солнечной эритемы на открытых участках кожи и называются фотодерматитам. Таким людям следует употреблять пищу, богатой витаминами, пить больше жидкости, желательно воды. Дело в том, что интенсивные солнечные лучи могут вызвать рак кожи, а также другие заболевания, сопровождающиеся нарушением обмена веществ. В некоторых случаях на месте этих ожогов надолго остаются пигментные пятна, которые трудно поддаются лечению. - Доктор, также хотелось бы узнать о плюсах и минусах солнечных ванн... - Хочу отметить, что под воздействием солнечных лучей в организме вырабатывается витамин D. Этот витамин является необходимым компонентом для здоровых костей и зубов. В то же время Солнце помогает контролировать некоторые кожные заболевания, например, акне или экзему. Кроме того, солнечный свет способен не только поднимать настроение, но и улучшать общее самочувствие. Ученые выяснили, что это связано с клетками шишковидной железы мозга и уровнем гормона мелатонина. Однако солнечные лучи также могут оказывать негативное воздействие на человеческий организм. Поскольку наша кожа состоит из коллагена и эластичных белков, под воздействием солнечных лучей она повреждается. Даже если вы проведете под палящим солнцем всего 2-3 минуты, то этот негативный эффект начнет проявляться. В то же время в весенне-летний сезон особенно важно защищать кожу лица от ультрафиолетовых лучей солнца. Эти лучи замедляют процесс регенерации клеток кожи, роговица кожи утолщается, кожа приобретает грубый, бледный вид, появляются морщины и пигментные пятна.