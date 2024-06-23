Bank of China прекращает все операции с банками России

Российская дочерняя структура китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками России, которые попали под санкции США, рассказали изданию «Коммерсант» источники на финансовом рынке.

«Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей», — отметил один из финансистов.

Bank of China традиционно играл «существенную роль» в банковском платежном трафике. Считается, что данное решение связано с опасениями вторичных санкций со стороны США. При этом работать с неподсанкционными кредитными организациями России Bank of China пока продолжает.

Напомним, что на российском рынке «дочка» Bank of China занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур китайских банков (592,4 млрд руб. на конец первого квартала 2024 года). В агентстве «Эксперт РА» отмечали, что «Бэнк оф Чайна» является опорной расчетной кредитной организацией для китайского бизнеса, госструктур и крупных российских компаний. Бизнес банка сосредоточен на платежах в юанях между Россией и Китаем.