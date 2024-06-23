В провинции Батман на юго-востоке Турции нейтрализованы два боевика курдской военно-политической организации PKK. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, ликвидированные числились в «красной» категории списка разыскиваемых людей.

Ерликая отметил, что они были причастны к гибели 6 и ранению 19 сотрудников сил безопасности Турции в ходе 6 нападений.