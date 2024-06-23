Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России: подробности
Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину, сообщает Совет ЕС.
«Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им», - отмечается в тексте.
Евросоюз ввел санкции против 27 танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты, не обращая внимания на потолок цен G7. Согласно документу, Евросоюз продолжит закупать российский СПГ, но запретит его реэскпорт. Компании ЕС, продающие военные товары в третьи страны, должны идентифицировать и оценить риски их реэкспорта в Россию.
Новый пакет санкций включает:
ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты;
запрет инвестиций, предоставления товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ»;
ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения в отношении 61 фирмы из стран за пределами сообщества, в том числе из Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ и Турции;
ограничения приема заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц;
положения о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий РФ;
запрет России на продажу культурных и исторических ценностей, «в которых можно заподозрить украинское происхождение»;
запрет импорта гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов;
запрет авиакомпаниям ЕС выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России, а также запрет на любые нерегулярные рейсы для россиян над территорией Евросоюза;
запрет своим не работающим в России компаниям использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ (отечественный аналог SWIFT);
запрет СМИ и НПО ЕС получать любое финансирование из России;
требование от европейских компаний следить за тем, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против России.