Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России: подробности

«Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им», - отмечается в тексте.

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину, сообщает Совет ЕС.

Евросоюз ввел санкции против 27 танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты, не обращая внимания на потолок цен G7. Согласно документу, Евросоюз продолжит закупать российский СПГ, но запретит его реэскпорт. Компании ЕС, продающие военные товары в третьи страны, должны идентифицировать и оценить риски их реэкспорта в Россию.

Новый пакет санкций включает:

ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты;

запрет инвестиций, предоставления товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ»;

ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения в отношении 61 фирмы из стран за пределами сообщества, в том числе из Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ и Турции;

ограничения приема заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц;

положения о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий РФ;

запрет России на продажу культурных и исторических ценностей, «в которых можно заподозрить украинское происхождение»;

запрет импорта гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов;

запрет авиакомпаниям ЕС выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России, а также запрет на любые нерегулярные рейсы для россиян над территорией Евросоюза;

запрет своим не работающим в России компаниям использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ (отечественный аналог SWIFT);

запрет СМИ и НПО ЕС получать любое финансирование из России;

требование от европейских компаний следить за тем, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против России.