Глава ANAMA о бесполезности переданных Арменией минных карт

Переданные Арменией Азербайджану карты минных полей охватывают лишь территорию бывшей линии боевого столкновения и обладают крайне низкой точностью. Об этом заявил глава правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов на конференции в Ханкенди.

«Обработав эти данные, стало ясно, что польза этих данных не превышает 25 процентов. Это очень низкий показатель. Данные охватывают только прошлую линию соприкосновения», - сказал он.

Сулейманов также сообщил, что «годовой план по разминированию в этом году составляет 60 тысяч гектаров. Количество поступивших к нам запросов превышает 400 тысяч. В Ханкенди обнаружено большое количество мин-ловушек», - отметил он.

В ANAMA сообщили, что с 17 по 23 июня в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кельбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане обнаружено 79 противопехотных, 108 противотанковых мин, 204 неразорвавшихся боеприпаса.