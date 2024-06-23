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Террористическая группировка «Исламское государство в вилаяте Хорасан» (ISKP) выпустила заявление в связи с терактами в Дагестане, произошедшими 23 июня. Оно появилось в аккаунтах «Медиа Центр Аль Азаим» в мессенджерах RocketChat и Telegram, связанных с российской ячейкой ISKP. В заявлении «Вилаята Хорасан», которое цитирует «Медуза», говорится, что «наши братья с Кавказа дали знать, что они еще сильны, они показали, на что они способны». Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), в заявлении «Вилаята Хорасан» не говорится о причастности ячейки к терактам, а «упоминание Кавказа наводит на мысль, что ответственность за нападение лежит на «Вилаяте Кавказ», отделении ИГ на Северном Кавказе.

Институт изучения войны делает вывод, что «Вилаят Кавказ» «вероятно, совершил сложное и скоординированное нападение на церкви, синагоги и правоохранительные органы в Республике Дагестан 23 июня». В ISW отметили, что региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в апреле предупреждала, что ИГИЛ после теракта в «Крокус Сити Холле» пытается активизировать боевиков «Вилаят Кавказ». При этом некоторые российские официальные лица заявили о том, что за терактом в Дагестане стоят Украина и НАТО, отметили в ISW, имея в виду выступление депутата Госдумы от республики Абдулхакима Гаджиева. Аналитики считают эти выводы безосновательными, указывая, что нынешний подход России к борьбе с терроризмом, «скорее всего, по-прежнему будет связан с риторическими заявлениями в адрес Украины и Запада, а не с выявлением и нейтрализацией реальных угроз ИГИЛ внутри самой России». Вечером 23 июня боевики обстреляли синагогу и православную церковь в Дербенте. Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала неподалеку от города. Параллельно в Махачкале было совершено нападение на пост ДПС. Также группа боевиков открыла огонь по полицейским, которые несли службу рядом с церковью, и бросили коктейль Молотова в синагогу. В результате атаки боевиков погибли 20 человек. Также были убиты пять террористов. Президент России Владимир Путин не будет выступать со специальным обращением в связи с терактами в Дагестане, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства «глубоко соболезнует» тем, кто потерял своих родных в результате нападения, и власти окажут им необходимую помощь.

* * * 13:00 Один из убитых в Дербенте боевиков — 28-летний Гаджимурад Кагиров, боец из клуба смешанных единоборств Eagles MMA. Российские СМИ пишут, что Кагиров — двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Предположительно, Кагиров мог быть координатором террористической ячейки, которая, по предварительным данным российских силовиков, насчитывала шесть человек. Одним из основателей Eagles MMA является Хабиб Нурмагомедов. Кроме того, Кагиров был воспитанником спортивной школы отца Хабиба, тренера Абдулманапа Нурмагомедова. О Кагирове известно, что он уроженец Сергокалинского района Дагестана, мастер спорта по вольной борьбе. За свою карьеру провел два боя в ММА, победив в обоих. Ранее НАК (Национальный антитеррористический комитет) сообщил, что всего нейтрализованы пятеро террористов: двое в Дербенте и трое в Махачкале, среди них — двое сыновей и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram выразил соболезнования пострадавшим в терактах. «Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение», — написал бывший чемпион UFC.