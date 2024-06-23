Украинцы взорвали российские корабли: раскрыты подробности

Благодаря тому, что морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова, Служба безопасности Украины поразила по меньшей мере четыре российских корабля. Взрывчатка была установлена на маршрутах, использующих исключительно российские военные корабли. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«После первых применений морских дронов россияне построили большие заграждения на входе в порт в Севастополе, что почти сделало невозможными удары с беспилотников. Поэтому команда главы СБУ Василия Малюка придумала альтернативу: закладывание морских мин, - говорится в материале, описывающем работу морских дронов СБУ Sea Baby. - Так называемые донные мины сделаны из пластика и весят около 400 фунтов, и их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководием».

По данным американских журналистов, в течение полутора месяцев профильная команда Василия Малюка отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить Sea Baby для установки двух мин. 14 сентября «Самум», ракетный корвет, подорвался на одной из мин, которая пробила дыру в его корме: «Лодка до сих пор на ремонте в сухом доке».

«В течение следующих недель Sea Baby курсировали туда-сюда, преодолев более 3000 миль, заложив еще около 15 мин. Во время одного из рейсов дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно», - приводят журналисты разговор с бригадным генералом СБУ Иваном Лукашевичем.