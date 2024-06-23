ВСУ впервые атаковали Курскую область из HIMARS

ВСУ впервые применили HIMARS для атаки на Курскую область РФ. Поражено здание Федеральной службы безопасности.

ASTRA со ссылкой на информированные источники передает, что 22 июня ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по Курской области. Одна из ракет атаковала поселок Мирный в Суджанском районе, другая - село Длинные Бумы в Белевском районе. Обе ракеты были сбиты, но обломки частично разрушили здание пограничного управления ФСБ в Судже.

«Ранения получил один работник. Кроме этого, по данным источника, повреждены два автомобиля», - пишет канал.