Эмин Амруллаев на церемонии вручения дипломов выпускникам

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, декан Школы образования и человеческого развития Университета Джорджа Вашингтона Майкл Фойер и профессор Колин Грин, а также представители Государственного нефтяного фонда, АДПУ, CVU и выпускники программы приняли участие в мероприятии.

Выступивший со вступительной речью ректор АДПУ Джафар Джафаров поздравил выпускников и пожелал им успехов. Ректор отметил, что сегодня по программе двойного диплома обучение заканчивают 42 студента. Если принять во внимание окончивших обучение в предыдущие два года, то их общее число составит 83 человека.

Дж.Джафаров также подчеркнул, что знания и навыки, приобретенные выпускниками в области образовательной политики и управления, готовят их как лидеров и новаторов будущего.

Далее декан Школы образования и человеческого развития CVU Майкл Фойер поздравил выпускников программы и выразил уверенность, что они проявят себя как лидеры, которые изменят развитие образования.

После этого был показан видеоролик об организации обучения и деятельности студентов по программе двойного диплома.

Выступая на мероприятии, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что программа заложила основу важного новшества в системе образования нашей страны. Этот шаг, предпринятый в направлении развития академических отношений между Азербайджаном и США, расширения возможностей обмена и сотрудничества в сфере образования, направлен на подготовку будущих лидеров образования. Сегодняшние выпускники являются одним из успешных результатов этого сотрудничества, а приобретенные ими знания и навыки сыграют важную роль в развитии азербайджанской системы образования.

Подчеркнув, что программа реализуется на основе «Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы», согласно Указу президента Ильхама Алиева, министр отметил, что подобные мероприятия являются ярким примером поддержки и внимания руководства страны развитию образования.

Позже декан Школы образования и человеческого развития CVU Майкл Фойер и директор программы Севиндж Мамедова были награждены юбилейной медалью «100-летие Азербайджанского государственного педагогического университета (1921-2021)».

В завершение были вручены почетные дипломы выпускникам 2022-2023 учебного года магистерской программы двойного диплома по образовательной политике и менеджменту.