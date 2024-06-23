Кремль: Россия «сейчас другая» и готовит ответ

По его словам, 23 июня президент Владимир Путин получал доклады и давал поручения, он находится на постоянной связи с силовиками и Минздравом. «Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму, и родственникам и близким погибших в Дагестане. Всем будет оказана соответствующая помощь», — уточнил пресс-секретарь главы российского государства.

«От недружественных стран телеграмм не было, да и слов осуждения мы не слышали до сих пор», — отметил Песков.

На вопрос журналистов, связаны ли события в Крыму и Дагестане, Песков ответил, что не может ничего сказать: «Сейчас ничего не могу сказать на этот счет. Есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу. Потом уже можно делать какие-то выводы — одного это ряда [происшествия] или не одного. Мы видим, с одной стороны, абсолютно варварскую атаку в Крыму. Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит».

Песков напомнил о недавнем заявлении Путина о том, кто наводит на цели «эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты» и обеспечивает пуски. Вопрос о том, перешли ли Украина и США красные линии, Песков переадресовал в Минобороны.

Он предупредил об ответных действиях России на подобные атаки. «Разумеется, вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, — это не может не иметь последствий. Какие именно — время покажет», — сказал Песков. Вместе с тем он добавил, что мирные условия Путина остаются в силе.

На вопрос о возможности закрытия турсезона в Крыму пресс-секретарь президента РФ сообщил об отсутствии решений на этот счет. Песков исключил возвращение России в 2000-е годы в связи с произошедшими событиями. «Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано и подобные преступные террористические проявления, как то, которое мы видели в Дагестане вчера, не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане», — отметил Песков.