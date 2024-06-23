Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:01

В американской столице заметно усилились меры безопасности из-за двух важнейших международных событий июля и одного внутреннего, который ожидается в конце июня. С 11 по 13 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. Две недели спустя грянет визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который будет выступать в Конгрессе. А уже в ближайшие дни, как ожидается, Верховный суд должен объявить свой вердикт в отношении того, обладает ли экс-президент Дональд Трамп полным иммунитетом ввиду того, что он был главой страны. Если он будет признан «неприкосновенным», это снимет с него обвинение в подстрекательстве к мятежу 6 января 2021 года, когда его сторонники атаковали здание Капитолия.

Саммит НАТО, отмечающий 75-летие альянса, грозится стать самым напряженным за последние годы, «скалистым», как здесь говорят. Связано это с тяжелой внутриполитической ситуацией в ряде ключевых стран НАТО. Во Франции президент Эммануэль Макрон переживает тяжелые времена из-за наступления ультраправых в его стране. В Соединенном Королевстве партия тори по главе с Риши Сунаком может потерять большинство на выборах, которые состоятся за неделю до саммита. В результате может серьезно измениться парадигма по одному из ключевых вопросов саммита — об оказании дальнейшей масштабной помощи Украине. И Макрон, и Сунак являются горячими сторонниками наращивания этой помощи. Однако, как говорит Иво Даалдер, в прошлом посол США при НАТО, ныне президент влиятельного Чикагского совета по глобальным делам, «страны, которые призывают идти дальше в помощи Украине, будут выглядеть ослабленными, и это серьезно изменит всю ситуацию». Президент Джо Байден по-прежнему не на словах, а на деле привержен поддержке Украины. Его вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, которые присутствовали на Саммите мира в Швейцарии, объявили о выделении Киеву нового пакета помощи на 1,5 миллиарда долларов. Однако ряд членов НАТО требует, чтобы Байден дал Украине еще больше «зеленого света» для ударов по России в глубине ее территории, где находятся аэродромы, с которых взлетают самолеты, несущие мощные смертоносные бомбы - КАБы.

Одновременно Байден должен снизить тревогу европейских союзников в связи с возможным приходом к власти Трампа, который в той или иной форме угрожает выйти из НАТО, если та не увеличит собственные расходы на оборону. Между тем на встрече с Байденом неделю назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил европейские государства за наращивание оборонного бюджета. По его словам, 23 из 32 стран НАТО сейчас выполняют требование альянса о том, чтобы расходы на оборону составляли 2 процента от ВВП. Пять лет назад таких стран было всего семь. Вторая непростая ситуация на саммите касается политики Байдена в отношении Израиля. Его резко критикуют европейские либералы, среди них главы некоторых государств за поддержку масштабного наступления Израиля в секторе Газа, в результате которого погибло 37 тысяч палестинцев. Джо Байден уже в течение нескольких месяцев сталкивается с мощными демонстрациями протеста пропалестинских активистов у себя дома — от его родного города Скрентон, что в штате Пенсильвания до Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, где прошли его мощные предвыборные ралли с участием других президентов США — Барака Обамы и Билла Клинтона.

Дополнительным источником напряженности может стать визит Нетаньяху и его выступление в Конгрессе. Хорошо известно, что Байдена давно раздражает Нетаньяху своей неуступчивостью и нежеланием прислушиваться к советам Белого дома проявлять умеренность при проведении наступательных операций в секторе Газа. А в последние дни израильский премьер стал открыто обвинять Америку в том, что она намеренно тормозит поставки оружия его стране. В минувшее воскресенье Нетаньяху объявил на заседании своего кабинета о «драматическом спаде» оружейных поставок. Он сказал, что это замедление началось четыре месяца назад и «после этого лишь некоторые виды оружия поступали спорадически, а поставки большей части снарядов вообще были блокированы». Такие заявления вызывают гнев в администрации Байдена. «Мы вообще не понимаем, о чем он говорит», - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Эти жалобы Нетаньяху нас всех серьезно озадачили», - сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.