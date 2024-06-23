Новшество в сфере перевозок опасных грузов

Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, выдаваемое Государственным агентством по надзору за безопасностью работ в промышленности и горнодобывающей отрасли Министерства по чрезвычайным ситуациям, стало действительным и для международных перевозок.

Так, в целях приведения формы свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в соответствии с международными требованиями Агентство начало выдавать свидетельства в новой форме, соответствующей международным требованиям.

Следует отметить, что ранее выданные свидетельства не соответствовали требованиям Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по дорогам, из-за чего у физических и юридических лиц возникали трудности при международной перевозке опасных грузов.

Так, транспортные средства, перевозившие опасные грузы, задерживались на границе с зарубежными странами, и требовалось свидетельство, соответствующее международным перевозкам. В результате международная перевозка опасных грузов автотранспортом осуществлялась не азербайджанскими перевозчиками, а компаниями из стран, присоединившихся к соглашению.

Таким образом, новая форма свидетельства не только решает вышеупомянутую проблему, но и устраняет несоответствие между национальным законодательством и международным соглашением, а также повышает престиж местных перевозчиков перед потенциальными клиентами и создает новые возможности для бизнеса.