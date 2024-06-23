Макрон скоро подаст в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон может подать в отставку за неделю до Олимпиады. Об этом пишет Bellingcat.
Победа правой партии на выборах в Европарламент и объявленные парламентские выборы в самой Франции стали серьезным негативным фактором для Макрона, отмечает издание.
При этом страна слабо готова к проведению Олимпиады, а уровень террористической угрозы является максимальным за всю историю проведения Игр.
На этом фоне Макрон может попытаться «спасти лицо», объявив об отставке и свалив все, что будет дальше, на новое правительство страны.