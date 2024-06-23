Москва вызывает посла США

Посла США Линн Трейси вызвали в российский МИД, где ей был сделан демарш в связи с ударом по Севастополю, который, как заявило Минобороны РФ, нанесли ВСУ с использованием дальнобойных ракет ATACMS.

«Подчеркнуто, что США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в т.ч. использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», – заявили в МИД РФ.

В Москве также сообщили, что такие действия «безнаказанными не останутся».