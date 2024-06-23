Военные заводы Сербии работают в три смены
Сербия резко нарастила производство военной продукции, а ее оборонные предприятия перешли на работу в три смены, чтобы производить оружие, которое поступает в Украину. Рост производства начался еще два года назад сразу после начала полномасштабного вторжения российской армии. За это время Киев получил от Белграда вооружений на 800 млн евро, но не напрямую, сообщают проверенные источники в Белграде издания Financial Times.
«Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге — их дело», — заявил газете президент Сербии Александар Вучич.
По его словам, даже если бы он и знал наверняка, кому в конечном счете попадает сербское оружие, это бы его «не касалось».
Он отметил, что для Белграда открылись «золотые возможности, поскольку его оружие дешевле западного» и сербский экспорт вооружений может вырасти еще больше.
Ранее о поставках сербского оружия в Украину писало Reuters, которое обнародовало секретный документ Пентагона под названием «Европа: ответ на конфликт России и Украины». Из него следовало, что Сербия, хотя и отказалась обучать украинских военных, согласилась поставлять Украине оружие либо «уже его поставляла».