Военные заводы Сербии работают в три смены

Сербия резко нарастила производство военной продукции, а ее оборонные предприятия перешли на работу в три смены, чтобы производить оружие, которое поступает в Украину. Рост производства начался еще два года назад сразу после начала полномасштабного вторжения российской армии. За это время Киев получил от Белграда вооружений на 800 млн евро, но не напрямую , сообщают проверенные источники в Белграде издания Financial Times.

«Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге — их дело», — заявил газете президент Сербии Александар Вучич.

По его словам, даже если бы он и знал наверняка, кому в конечном счете попадает сербское оружие, это бы его «не касалось».

Он отметил, что для Белграда открылись «золотые возможности, поскольку его оружие дешевле западного» и сербский экспорт вооружений может вырасти еще больше.

Ранее о поставках сербского оружия в Украину писало Reuters, которое обнародовало секретный документ Пентагона под названием «Европа: ответ на конфликт России и Украины». Из него следовало, что Сербия, хотя и отказалась обучать украинских военных, согласилась поставлять Украине оружие либо «уже его поставляла».