Евросоюз начинает судьбоносные для Украины переговоры

Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся завтра. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х.

«Я поблагодарил 27 стран-членов ЕС за одобрение переговорных рамок Украины и Молдовы. Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра», — написал Кулеба.

Он также подчеркнул важность 14-го пакета санкций ЕС для дальнейшего давления на российскую экономику и приветствовал последние шаги Евросоюза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.