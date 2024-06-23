Нетаньяху: Вот это я сделать точно не готов…

Интенсивная фаза боев в Рафахе на юге сектора Газа почти завершена, но это не означает, что война подходит к концу. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Би-би-си.

По его словам, она будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью отстранен от власти.

Нетаньяху также вновь отверг идею о том, что вместо ХАМАС управлять сектором должна Палестинская администрация, базирующаяся на Западном берегу.

По словам Нетаньяху, в конечном итоге необходимо сделать две вещи: довести до конца демилитаризацию сектора Газа силами Армии обороны Израиля и создать там гражданскую администрацию при поддержке и активном участии некоторых стран региона.

«Полагаю, что это верный путь для дальнейшего продвижения. Я скажу вам, чего я сделать не готов. Я не готов создать там палестинское государство и передать его Палестинской автономии. Вот это я сделать точно не готов», - добавил Нетаньяху.