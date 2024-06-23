Еще 27 российских судов под санкциями

Европейский союз добавит 27 судов в список объектов, подпадающих под новый раунд санкций против России, и среди них будут танкеры для перевозки нефти и сжиженного природного газа, сообщили Reuters источники в Совете ЕС.

Список включает в себя 19 судов, связанных с энергетикой, в том числе две российские плавучие установки для регазификации: «Саам» и «Коряк».

В список также вошли суда, перевозившие оборонное оборудование для России, а также грузовое судно «Енисей», которое, по мнению ЕС, перевозило похищенное украинское зерно.