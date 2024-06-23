На днях съемочная группа телеканала AzTV посетила живописный поселок Балаханы, который из ничем не примечательного нефтяного поселка превратился в живописный центр туризма, и теперь его не стыдно показывать даже туристам из самых передовых стран.

Масштаб положительных изменений не может не приводить в восторг. Улицы Балаханы теперь украшены яркими цветами и зелеными насаждениями, что создает уютную и приятную атмосферу для местных жителей и туристов. В обновленных жилых кварталах можно увидеть современные дома, оснащенные всеми необходимыми удобствами.

Даже исторические памятники, такие как старинная мечеть, древняя баня, кладбище, которые больше ста лет разрушались и заносились песками, отреставрированы. И сейчас уже можно говорить о превращении бывшего промышленного поселка в туристическую достопримечательность Апшерона.