Конституционный суд рассмотрит запрос Ильхама Алиева

24 июня состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда, на заседании был принят к производству Пленума запрос президента Азербайджана о соответствии Конституции Азербайджана роспуска Милли Меджлиса и назначении внеочередных выборов.

Запрос будет рассмотрен на заседании Пленума Конституционного суда, назначенном на 27 июня в 10:00.