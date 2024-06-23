Конституционный суд рассмотрит запрос Ильхама Алиева
24 июня состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджана.
Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда, на заседании был принят к производству Пленума запрос президента Азербайджана о соответствии Конституции Азербайджана роспуска Милли Меджлиса и назначении внеочередных выборов.
Запрос будет рассмотрен на заседании Пленума Конституционного суда, назначенном на 27 июня в 10:00.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!